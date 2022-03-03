إسبانيا: سنزود كييف بمجموعة جديدة من الأسلحة الهجومية

وذكرت الوزيرة في مقابلة متلفزة: "في 4 مارس، ستقلع طائرتان بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا.. 1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 (خرطوشة )للأسلحة والمدافع الرشاشة، وكذلك رشاشات خفيفة".وأوضحت روبليس أنه سيتم تسليم دفعة الأسلحة والذخيرة إلى بولندا عند نقطة على الحدود مع أوكرانيا، حيث ستأخذها السلطات الأوكرانية.إلى ذلك صرح رئيس وزراء أسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية.من جهته، أظهر تحالف "متحدون نستطيع" اليساري (أونيداس بوديموس) عدم موافقته على القرار، واصفا إياه بالخطأ.