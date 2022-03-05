أردوغان يبلغ بوتين باستعداد زيلينسكي للقائه

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، حسبما نقلته مساء اليوم السبت قناة "TRT Haber"، إن زيلينسكي أكد خلال اتصالاته مع أردوغان الاستعداد لعقد لقاء مع بوتين في اسطنبول أو أنقرة.وتابع قالن: "رئيسنا لقد نقل للتو هذه الرسالة إلى بوتين. إننا سنواصل عملنا في هذا الاتجاه".وتابع المسؤول: "إجراء مثل هذا اللقاء بلا شك سيؤثر إيجابيا على الأوضاع الراهنة. نحن كتركيا جاهزون للإسهام في ذلك".وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات تنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي في تركيا بهدف تسوية الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا.