الكشف عن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء اليوم الثلاثاء: "في الساعة 06:05 من يوم 7 مارس نفذت 4 مقاتلات تكتيكية للقوات الجوية المسلحة الإسرائيلية من نوع F-16، من المجال الجوي للبنان، ضربة جوية على الأراضي السورية بـ8 صواريخ مجنحة".وذكر جورافليوف أنه "تم تدمير 7 صواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي الدورية السورية"، لكنه أفاد بأن صاروخا آخر أصاب مبنى سكنيا في منطقة بلدة القطيفة بمحافظة دمشق ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع السورية على لسان مصدر عسكري أن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".