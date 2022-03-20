وزير أفغاني سابق بعد تحوله إلى "سائق": ‏أمريكا خانتنا وتركت بلدنا

بايندا الذي تحدّث لصحيفة The Washington Post، قال إنه لا يتوقف عن التفكير في سقوط أفغانستان بيد طالبان، ويعتبر الأمريكيين من ضمن المسؤولين عن ذلك، مشيراً إلى أنهم "زعموا أن مهمتهم دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة".اعتبر بايندا أن الأمريكيين ربما "كانت نواياهم حسنة في البداية، لكن الولايات المتحدة على الأرجح لم تعنِ ما قالته"، وأضاف أنه يعتبر الأفغان مسؤولين أيضاً، وكذلك الأمريكيين لتخليهم عن القيم التي كان يُفترض أن تكون الدافع الأساسي لقتالهم، بحسب ما أورده موقع Business Insider الأمريكي، السبت 19 مارس/آذار 2022.أيضاً يعتبر بايندا نفسه مسؤولاً أيضاً، وقال للصحيفة: "أتمنى لو لم أقبل أبداً بمنصب وزير المالية أواخر عام 2020، رأيت الكثير من القبح وفشلنا، وكنت جزءاً من هذا الفشل، شعور صعب أن ترى بؤس الناس وتعتبر نفسك مسؤولاً عنه".يعمل بايندا أستاذاً مساعداً في جامعة جورجتاون، التي تدفع له 2000 دولار فقط في الفصل الدراسي، لكنه قال للصحيفة إنه لا يُحاضر من أجل المال، وإنما يريد تعليم الطلاب الذين قد يتولون منصباً حكومياً يوماً أن يروا الصراع من منظور من يحتاجون إلى مساعدة أمريكا وتدخلها.كذلك أعرب بايندا للصحيفة عن أنه "يشعر بامتنان بالغ" لعمله مع أوبر، وقال إن هذا العمل يساعده في الإنفاق على زوجته وأبنائه الأربعة، ولفت إلى أن عمله "أنقذه من براثن اليأس".