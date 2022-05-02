بـ "قفل المخلب".. تركيا تعلن قتل 61 عنصراً من العمال الكردستاني في العراق

ونقلت "الأناضول"، أن "أكار عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل تركيا وعلى الخط الحدودي والمشاركة في العمليات بشمال سوريا والعراق، وأشار إلى أن "عملية قفل المخلب تشكل ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي، من شأنها القضاء على الإرهابيين في منطقة العملية".وأكد، أن "العملية متواصلة بنجاح، وتم خلالها تحييد 61 إرهابيا وتدمير 82 مغارة ووكرا يستخدمها الإرهابيون".وأشار أكار إلى "تدمير 413 عبوة ناسفة، واستمرار أعمال التمشيط في المنطقة"، لافتا إلى أن "خسائر الإرهابيين ستزداد خلال الأيام المقبلة".وأوضح وزير الدفاع التركي أن "الهدف الوحيد لعمليات تركيا شمالي العراق هم الإرهابيون"، مشددا على أن "أنقرة تحترم سيادة واستقلال العراق الشقيق ووحدة أراضيه".وكانت تركيا قد أطلقت عمليتها داخل الأراضي العراقية، وبقيت مستمرة فيها، رغم إدانة بغداد للعملية التركية، ومطالبتها بإيقافها.