دولة جديدة تسمح للسعوديين بدخولها دون تأشيرة

وحددت السلطات الكورية رفع تعليق دخول السعوديين إلى أراضيها لمدة 30 يوما كحد أقصى، ابتداء من 1 مايو الجاري.وفي سلسلة تغريدات على "تويتر"، دعت السفارة، مواطنيها لاتباع عدة تعليمات قبل السفر، وهي الدخول إلى موقع "K – ETA" الإلكتروني أو تطبيقه للهواتف الذكية، وتعبئة البيانات المطلوبة قبل صعود الطائرة بـ72 ساعة.ونوهت بضرورة الدخول أيضاً إلى موقع "Q – CODE"، وتعبئة البيانات المطلوبة، من ضمنها إرفاق نتيجة سلبية لفحص "بي سي آر" تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل السفر، وإرفاق الجواز الصحي أو شهادة التطعيم