مسلمون ببريطانيا يؤدون صلاة العيد لأول مرة في ملعب كرة قدم

حيث سمح نادي بلاكبيرن روفرز للمصلين المسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه، وذلك في أول بادرة من نادٍ إنجليزي.

🌙 Eid Mubarak from everyone at Blackburn Rovers.



This morning #Rovers became the first football club in the country to host Eid prayers on the pitch. 💙#EidMubarak 🔵⚪️ pic.twitter.com/Pw0LHkqjg5 — Blackburn Rovers (@Rovers) May 2, 2022

وشارك المئات من النساء والرجال في أداء الصلاة داخل ملعب إيوود بارك، حاملين سجادات الصلاة للاحتفال بالعيد.ونشر بلاكبيرن روفرز الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مقطع فيديو لمشهد اصطفاف المصلين في الملعب.علق النادي في حسابه عبر تويتر، قائلاً: "أصبح الروفرز هذا الصباح أول نادٍ لكرة القدم في البلاد يقيم صلاة العيد على أرض الملعب.. بمناسبة نهاية شهر رمضان".من جانبه، قال الشيخ وسيم كيمبسون لمراسل قناة "سكاي نيوز"، إنها فرصة عظيمة للمجتمع الإسلامي ليعمل مع مختلف المنظمات والمجتمع المحيط.وأعرب عن شكره للنادي للسماح بصلاة العيد في الملعب، قائلاً إنه مثال جيد لكل الأندية لإظهار التعددية والتفاعل مع المجتمع المحلي.