انخفاض عدد سكان أكبر الولايات الأمريكية

ولوحظ ارتفاع معدل الوفيات جراء جائحة كورونا، وتراجع عدد الأشخاص الذين ينتقلون من مناطق أخرى بالولايات المتحدة للعيش في ولاية كاليفورنيا، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون، يوم الاثنين.وفقدت كاليفورنيا 117552 شخصا في عام 2021، ليصبح عدد سكانها 39.185.605 أشخاص، وفقا لوزارة المالية في كاليفورنيا.وما زال هذا هو عدد السكان الأكبر في ولاية أمريكية، قبل تكساس التي تحتل المرتبة الثانية في عدد سكان الولايات.لكن بعد سنوات من ثبات النمو السكاني في كاليفورنيا، التي اقترب عدد سكانها من 40 مليون نسمة، عاد عدد سكان الولاية إلى ما كان عليه في عام 2016.وعزا مسؤولو الولاية ذلك إلى تراجع معدل المواليد، إلى جانب زيادة معدل الوفيات، في الأغلب بسبب جائحة كوفيد-19.وقال مسؤولو الولاية إن سياسات الهجرة الفيدرالية قلصت بشكل بالغ عدد الأشخاص الذين ينتقلون لكاليفورنيا من الولايات الأخرى.وتراجع عدد السكان في كاليفورنيا لأول مرة في عام 2020، جراء تباطؤ النمو لعدة سنوات، الأمر الذي أدى إلى خسارة الولاية لمقعد واحد في الكونغرس بعد إجراء التعداد السكاني للولايات المتحدة في عام 2020.