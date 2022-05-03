روسيا تلعن تدمير مركز لوجيستي في أوديسا يستخدم لإيصال أسلحة أجنبية لكييف

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ69:-أصابت صواريخ "أونيكس" الروسية عالية الدقة، مركزا لوجستيا بمطار عسكري في منطقة أوديسا تم من خلاله تسليم أسلحة غربية، كما تم تدمير حظائر طائرات بدون طيار بيرقدار TB-2 ، ومستودعات الأسلحة والذخيرة التي وردت من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.-دمرت المقاتلات الحربية الروسية 69 منشأة عسكرية أوكرانية.- دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية، وصاروخ "توشكا يو"، وصاروخين من منظومة "سميرش".-استهدفت مدفعية القوات المسلحة الروسية أكثر من 50 موقع إطلاق نار تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وما يقرب من 200 مركز تجمع عسكري.-دمرت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل ستة منشآت عسكرية أوكرانية.-تدمير مواقع "قيادة اللواء 81" ولواء "الدفاع الإقليمي 77" التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف بصواريخ عالية الدقة.