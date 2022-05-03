أنقرة: المدفعية التركية قصفت مناطق بالعراق وقتلت عنصرين من العمال الكردستاني

ونقلت وكالة "الأناضول"، بياناً عن الدفاع التركية، جاء فيه، أن "إرهابيين اثنين من تنظيم بي كا كا، جرى تحييدهما خلال عملية المخلب ـ القفل".وأضافت الوزارة، أن "العملية الجارية ضد العناصر الإرهابية شمالي العراق، مستمرة بنجاح كما هو مخطط لها".ولفتت إلى أن "المدفعية التركية تقوم بدك مخابئ وأوكار الإرهابيين ومستودعات الذخيرة التابعة لهم في المنطقة".وأشارت إلى أن "إجمالي عناصر العمال الكردستاني الذين جرى تحييدهم، بلغ 63 إرهابيا منذ انطلاق العملية أواسط الشهر الماضي".وكانت تركيا قد أعلنت في الثامن عشر من الشهر الماضي، انطلاق عملية عسكرية سمتها بـ "المخلب – القفل"، داخل الأراضي العراقية، لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.وأدان العراق، العملية التركية، وقام باستدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لترفضها تركيا، وترد بالمثل على العراق، بعد استدعاء سفيره في أنقرة.