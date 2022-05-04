المانيا تحذر من حظر واردات النفط الروسي

وقال هابيك أمام صحافيين عقب اجتماع حكومي: "قلت عدة مرات أنه لا يمكننا أن نضمن في هذا الوضع عدم حصول اضطرابات، خصوصا اضطرابات إقليمية"، مضيفا أن برلين تدعم خطوة الكتلة في إطار الرد على غزو أوكرانيا".وأكد هابيك أن "إمدادات النفط كافية حتى إيجاد بديل عن النفط الروسي"، موضحا ان"بلاده ستوفر للروس الفارين من بلدهم فرص عمل".واشار هابيك الى ان "أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يتعامل أيضا مع قطع كامل للطاقة من الجانب الروسي".