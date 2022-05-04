بينهم رئيس الوزراء.. روسيا تحظر دخول عشرات المسؤولين اليابانيين اراضيها

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان الخارجية الروسية، قالت في بيان، إن "إدارة فوميو كيشيدا أطلقت حملة غير مسبوقة مناهضة لروسيا، وتسمح بخطاب غير مقبول ضد الاتحاد الروسي، بما في ذلك القدح والتهديدات المباشرة".وأضافت: "يتردد ذلك من جانب شخصيات عامة وخبراء وممثلين عن وسائل إعلام يابانية، المنخرطين تمامًا في مواقف الغرب تجاه بلدنا".واتهمت طوكيو باتخاذ "خطوات عملية تهدف إلى تفكيك علاقات حسن الجوار، والإضرار بالاقتصاد الروسي والمكانة العالمية للبلاد".واشارت الوزارة الى انها تمنع "إلى أجل غير مسمى 63 مواطنًا يابانيًا من دخول روسيا، ومن بينهم رئيس الوزراء ووزراء في الحكومة ومشرعون وصحافيون وأساتذة".