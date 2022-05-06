عبر البرنامج الاسرائيلي.. صحيفة تتهم دولة عربية بالتجسس على وزراء إسبان

السومرية نيوز – دوليات

قالت صحيفة "إس آر كاتالوينا" الأسبانية، إن دولة عربية قد تكون هي من اخترقت هواتف رئيس الوزراء، ووزيرة الدفاع الإسبانيين.



ذكرت الصحيفة، أن "المغرب قد يكون متهما بشكل حقيقي في اختراق الهواتف عبر برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

وتأتي هذه التقارير بعد أقل من شهرين على انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد، عقب تراجع إسبانيا عن موقفها من الصحراء، واعترافها بخطة المغرب للحكم الذاتي في المنطقة المتنازع عليها.

واعتمدت الصحيفة في إشارتها للمغرب، إلى حديث خاومي أسينس، المسؤولة في حزب "بوديموس".

وقالت أسينس إن الحكومة الإسبانية مطالبة بإعادة النظر في علاقتها مع المغرب في حال ثبت تورط الأخير بالتجسس.

ولم يصدر من الرباط أي تعليق على هذه التقارير.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، عن تعرض هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، لعمليات تنصت "خارجية" و"مخالفة للقانون" بواسطة برمجية "بيغاسوس" الإسرائيلية.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس، خلال مؤتمر صحافي عقد على عجل: "هذه ليست افتراضات" متحدثا عن وقائع "خطيرة للغاية" سجلت في العام 2021.

وأضاف: "لدينا التأكيد المطلق بأنها هجوم خارجي.. لأنه في إسبانيا في نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي".

وأوضح بولانيوس: "في إطار القضية الراهنة لم يحصل أي من هذين الأمرين... لذا فإنه لا شك لدينا في أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي".