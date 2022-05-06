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قائمة أغنى مليارديرات العرب لعام 2022!

دوليات

2022-05-06 | 04:30
قائمة أغنى مليارديرات العرب لعام 2022!
2,590 مشاهدة

أصدرت فوربس قائمتها السنوية في نسختها السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022 وتندرج ضمنها قائمة الأثرياء العرب.

تراجع عدد أغنى المليارديرات العرب في القائمة من 22 إلى 21 بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في كانون الأول 2021.

وتوزّع هؤلاء بين لبنان، مصر، الإمارات قطر، المغرب، الجزائر وعمان.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما.

ورغم الأزمة التي تعصف بلبنان منذ عام 2019 يبلغ صافي ثروة المليارديرات اللبنانيين 12.6 مليار دولار. وبينهم الشقيقين نجيب وطه ميقاتي، وأبناء رئيس وزراء لبنان الراحل الملياردير سعد الحريري وهم بهاء وأيمن وفهد الحريري فيما يبلغ صافي ثروة المليارديرات المصريين مجتمعة 18.3 مليار دولار.

 

 وجاء الترتيب على الشكل التالي:

1 - ناصف ساويرس: مصر

صافي الثروة 2022: 7.7 مليار دولار

 

2- يسعد ربراب والعائلة: الجزائر

صافي الثروة 2022: 5.1 مليار دولار

 

 

3- نجيب ساويرس: مصر

صافي الثروة 2022: 3.4 مليار دولار

 

 

4- نجيب ميقاتي: لبنان

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

 

4- طه ميقاتي: لبنان

صافي الثروة 2022: 3.2 مليار دولار

 

 

6- حسين سجواني: الإمارات

صافي الثروة 2022: 2.7 مليار دولار

 

7- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة: الإمارات

صافي الثروة 2022: 2.6 مليار دولار

 

8- عبد الله الفطيم: الإمارات

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

 

8- محمد منصور: مصر

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

 

8- سهيل بهوان: عمان

صافي الثروة 2022: 2.5 مليار دولار

 

 

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