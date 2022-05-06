كاتب أمريكي يهاجم السعودية والإمارات: يقوضان جهود أمريكا لإحباط بوتين

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تعليق مثير لغوتيريش بشأن منتجات روسيا وبيلاروس وأوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كاتب أمريكي يهاجم السعودية والإمارات: يقوضان جهود أمريكا لإحباط بوتين

دوليات

2022-05-06 | 05:59
كاتب أمريكي يهاجم السعودية والإمارات: يقوضان جهود أمريكا لإحباط بوتين
2,538 مشاهدة

السومرية نيوز- متابعة
هاجم الكاتب الأمريكي، جوش روجين، الذي يكتب مقالاته في صحيفة واشنطن بوست، سياسة السعودية والإمارات، لتسببها بتقويض جهود أمريكا لإحباط مخططات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما يرى روجين.

ويقول روجين في مقاله المنشور بصحيفة واشنطن بوست، إن "الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإحباط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم تقويضها بنشاط من قبل حلفاء أمريكا المفترضين في الخليج الفارسي، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، مشيراً إلى أن "الديكتاتوريين الذين يديرون هذه الدول النفطية يجنون أرباحًا من مبيعات النفط بينما تملأ الأسعار المرتفعة خزائن بوتين وتضر بالاقتصادات الأمريكية والأوروبية. بوجود أصدقاء مثل هؤلاء، من بحاجة للأعداء؟ ولماذا تلعب إدارة بايدن نفس الوقت؟".

وأضاف: "بينما يستخدم بوتين الطاقة الروسية لابتزاز ومعاقبة الغرب على حد سواء لمساعدة أوكرانيا، فقد رفض الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد محمد بن سلمان (المعروف باسم MBS) وولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان (المعروف باسم MBZ) ضخ المزيد من النفط. وفي غضون ذلك ، يستغل محمد بن سلمان أزمة أوكرانيا للضغط على إدارة بايدن للتخلي عن وعد حملة الرئيس بايدن بإعادة ضبط العلاقات الأمريكية السعودية".

وتابع قائلاً: "الرحلة السرية لمدير وكالة المخابرات المركزية وليام جيه بيرنز إلى المملكة العربية السعودية الشهر الماضي، والتي تم الكشف عنها هذا الأسبوع، ليست سوى أحدث مثال على قيام إدارة بايدن بالاستعانة بمحمد بن سلمان لتشغيل الصنابير، يثير هذا سؤالًا واضحًا: من الذي يعتبره ملوك الخليج هؤلاء حليفهم الحقيقي - الولايات المتحدة أم روسيا؟".

ويكمل روجين: "قال النائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في سيدونا التابعة لمعهد ماكين: "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم حليفان لروسيا في الخليج العربي ، بحكم غسل الأموال الروسية والرفض القاطع والمتعمد لزيادة إنتاج النفط". المنتدى نهاية الأسبوع الماضي. "هذه لحظة نحتاج فيها إلى مزيد من البلدان لمواجهة خيار: إلى جانب من أنت؟"

حتى قبل بدء حرب أوكرانيا ، كانت إدارة بايدن تتراجع عن وعدها باتخاذ موقف أكثر تشددًا مع السعوديين ، واستئناف مبيعات الأسلحة وإرسال مسؤولين كبار آخرين في الخريف الماضي لمقابلة محمد بن سلمان ، الرجل الذي أمر ، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، 2018 مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي. لكن الأزمة الأوكرانية منحت محمد بن سلمان فرصة ذهبية، بحسب المقال.

ويردف قائلاً: "محمد بن سلمان سعيد بالتحدث مع بوتين. لكن ورد أن كل من الحاكم السعودي ونظيره الإماراتي رفضا تلقي مكالمة هاتفية في مارس من بايدن ، على الرغم من أن كلا البلدين يعيشان تحت المظلة الأمنية الأمريكية. محمد بن سلمان ينتظر أن يقابل بايدن في الرياض - أو يدعوه إلى البيت الأبيض. ويقال إن بايدن يقاوم ، مدركًا أن مثل هذا العرض سيكون إذلالًا علنيًا ، بعد أن وعد بايدن بجعل النظام السعودي "منبوذًا".

في غضون ذلك ، يعمل محمد بن سلمان بنشاط على العلاقات الرومانسية مع الجمهوريين. لقد منح صهر دونالد ترامب ، جاريد كوشنر ، ملياري دولار في صندوق للأسهم الخاصة بدون شفافية - صندوق حرب يمكن أن يستخدمه ترامب العالمية ضد بايدن في عام 2024، وفق المقال.

ويلفت إلى أن "فريق بايدن يتصرف كما لو أن منتجي النفط الخليجيين لهم اليد العليا. لكن هذا صحيح فقط إذا فشلت الولايات المتحدة في فهم من يمتلك حقًا القوة في هذه العلاقات".

وقال علي الأحمد ، مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج، إن الولايات المتحدة لديها نفوذ، لكنهم ليسوا على استعداد لاستخدامه، وليسوا على استعداد لتغيير العلاقة ، لذا يتحكم محمد بن سلمان الآن في العلاقة".

وبين المقال، أن "المدافعين عن هذه الممالك الخليجية، يقدمون حججًا مألوفة، ويقولون إن السعودية والإمارات تمثلان استقرارا وإصلاحا في منطقة يهددها الإرهاب وإيران، ويقولون إن الولايات المتحدة لا تستطيع تغيير هذه الأنظمة ، لذا فإن اتخاذ موقف أكثر تشددًا من شأنه أن يدفعهم إلى أحضان روسيا والصين المنتظرين".

ويتساءل الكاتب قائلاً: "لكن هل يعتقد أي شخص حقًا أن السياسات الإقليمية لمحمد بن سلمان آخذة في الاستقرار؟ هل يمكن لأي ديكتاتور متورط في حملة قمع داخلية وحشية وجرائم حرب في اليمن أن يُدعى بصدق مصلحًا؟ هل تريد السعودية حقاً شراء أسلحة روسية والاعتماد على الصين في أمنها؟ إذا كان الأمر كذلك ، نتمنى لك التوفيق في ذلك".

ويكمل: "يشك البعض في أن نهجًا صارمًا مع محمد بن سلمان قد ينجح ، لكن هذه الفكرة ثبت خطأها (ومن المفارقات) من قبل ترامب عندما كان رئيساً. في عام 2020 ، عندما كان السعوديون يدفعون أسعار النفط عن عمد إلى الانخفاض ، هدد ترامب بسحب القوات الأمريكية من المملكة العربية السعودية - واستسلم محمد بن سلمان. على الرغم من أن ترامب كان عمومًا خاضعًا للسعودية ، إلا أنه كان يعلم أن محمد بن سلمان كان سفاحًا وأن طريقة التعامل مع البلطجية هي إظهار القوة وليس الضعف".

ويرى الكاتب، أن "التحالف الفعلي الجديد بين بوتين ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد مفهوم يرى الديكتاتوريين الثلاثة انتشار الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان على أنه تهديد وجودي لسيطرة على السلطة، لكن التبرير الكامل لشراكات الولايات المتحدة مع هذه الدول الخليجية يعتمد على دورها كلاعبين مهمين في الحفاظ على استقرار الطاقة. إذا لم يفعلوا ذلك ، فما الذي نحصل عليه بالضبط مقابل استثمارنا؟".

وغالبًا ما يشير المدافعون عن محمد بن سلمان إلى أن والده البالغ من العمر 86 عامًا لم يمض وقتًا طويلاً في هذا العالم - مما يعني أنه من المحتمل أن يحكم محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية لعدة عقود ، سواء أحببنا ذلك أم لا. في الواقع ، هذا هو أفضل حجة لاتخاذ موقف أكثر صرامة معه الآن. إذا كانت المملكة العربية السعودية لا تزال تريد أن تكون حليفاً للولايات المتحدة ، فعليها أن تبدأ في التصرف مثلها، وفق المقال.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:05 | 2022-05-06 15:05
14:17 | 2022-05-06 14:17
13:58 | 2022-05-06 13:58
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.