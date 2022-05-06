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بينهن 3 عراقيات... 30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية

دوليات

2022-05-06 | 07:05
بينهن 3 عراقيات... 30 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية
1,661 مشاهدة

نشرت فوربس الشرق الأوسط قائمتها السنوية للعام الرابع على التوالي «سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2022».

تضمّ هذه القائمة 30 سيدة صنعن عـلامات تجارية شرق أوسطية، في قطاعات الموضة والأزياء والجمال وغيرها، فضلاً عن 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية شرق أوسطية.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بـ13 علامة تجارية، تليها مصر 8 علامات تجارية، ثم لبنان 5 علامات تجارية.

وحلّت العراقية الأميركية هدى قطان في المرتبة الأولى وهي الشريك المؤسس للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty.

وفي المرتبة الثانية جاءت عزة فهمي، وأمينة وفاطمة غالي وهن يملكن علامة تجارية لقطع المجوهرات تحمل اسم الأولى لتأتي العراقية الأميركية منى قطان في المرتبة الثالثة. وهي شقيقة هدى قطان وعملت معها قبل أن تطلق العلامة التجارية الخاصة بها في مجال العطور Kayali.

 

 

وتلي قطان العمانية ريان السليماني الرئيسة التنفيذية لعلامة Atelier   

Zuhra لتأتي مصممة الأحذية اللبنانية أندريا وازن في المرتبة الخامسة.

 



وجاءت العراقية مينا الشيخلي في المرتبة 23 في القائمة وهي صاحبة العلامة التجميل التي تحمل اسمها. و بهذا تكون حصّة العراق من هذه القائمة 3 سيدات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلامات التجارية المصنفة في القائمة انطلقت من 6 دول في المنطقة، تتصدرها الإمارات بـ13 علامة تجارية، تليها مصر بـ8 علامات، ثم لبنان بـ5 علامات، وتضم القائمة سيدات أعمال من 18 جنسية مختلفة، تتصدرهن المصريات بـ11 سيدة، ثم اللبنانيات بـ4 سيدات. ويهيمن قطاع الموضة والأزياء على القائمة بواقع 13 علامة تجارية، يليه قطاع التجميل بـ7 علامات، ثم المجوهرات بـ5 علامات.

 

واعتمدت القائمة على معايير محددة منها: المشاهير الذين دعموا العلامة التجارية، وعدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد الدول التي تنشط فيها العلامة التجارية، والتغطية الإعلامية.

 

 

وهذه القائمة الكاملة:

1. هدى قطان

2. عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي

3. منى قطان

4. ريان السليماني

5. أندريا وازن

6. آية وموناز عبدالرؤوف

 

7. فريدة تمراز

8. جيمي معلوف

9. ديما رشيد السراج

10. منى العباسي

11. ياسمين يحيى

12. سارة أنسي

13. هنا كوران

14. مرمر حليم

15. ساندرا منصور

16. جود بن حليم و رنا العزم

17. نادين قانصوه

18. مها مورلي كيرك

19. مدية الشرقي

20. ديما وتانيا نوبر

21. سارة بيضون

22. رزان العزوني

23. مينا الشيخلي

24. مرام برهان

25. نهى نبيل

26. فايزة بوقصة

27. نور راشد وهيا محمد آل خليفة

28. دعاء جاويش

29. أروى العماري

30. بلقيس فتحي

 
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