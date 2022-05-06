دولتان عربيتان تدينان هجوماً وقع في إسرائيل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "المملكة تدين هذه العملية كما تدين كل أعمال العنف ضد المدنيين"، مردفاً أن "العنف ضد المدنيين الذي ذهب ضحيته عشرات الفلسطينيين أيضا في موجة التصعيد الحالية، لن يسهم إلا في زيادة التصعيد الذي سيدفع ثمنه الجميع"، مشيراً إلى أن "التهدئة الشاملة التي عمل الجميع من أجلها بدأت تتصدع في بيئة من اليأس تؤجج التطرف، ويغذيها غياب أفقٍ سياسيِ حقيقي".وأكد على "ضرورة العمل الفوري لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، من خلال العودة إلى مفاوضات فورية وجادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمنٍ وسلامٍ إلى جانب إسرائيل".في السياق، أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مدينة إلعاد وسط إسرائيل.وأشار آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع لابيد، إلى "وجود إرادة مشتركة من البلدين وقيادتهما لتعزيزها وتنمية التعاون المشترك بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما".