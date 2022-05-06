ألمانيا تتراجع عن مقاضاة إيطاليا

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية التي تعد أعلى مرجع قضائي في الأمم المتحدة، أن ألمانيا قرّرت سحب دعواها بعد "إدخال عناصر جديدة على التشريع الإيطالي" وبعد تواصل بين البلدين.وبناء على ذلك قرّرت المحكمة ومقرها لاهاي إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن تعقد يومي الإثنين والثلاثاء.وكانت ألمانيا قد تقدّمت في 29 أبريل بشكوى أمام المحكمة ضد إيطاليا اتّهمت فيها روما بـ"عدم احترام حصانتها من الولاية القضائية بصفتها دولة ذات سيادة".