ماذا تضمنت؟.. ماسك يعرض خططه الكبرى لتطوير تويتر

وتضمن العرض تحقيق تويتر عائدات سنوية تصل إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، قياسا على 5 مليارات دولار في العام الماضي.وأشار ماسك إلى أن خططه تشمل تقليل اعتماد تويتر على الإعلانات إلى أقل من 50% من الأرباح، لتصل إلى 45% من إجمالي الإيرادات، انخفاضا من حوالي 90% في عام 2020، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز اطلعت عليه "العربية.نت".وأفاد التقرير بأن الإعلانات ستحقق 12 مليار دولار من العائدات والاشتراكات بنحو 10 مليارات دولار في عام 2028، بينما قد تأتي الإيرادات الأخرى من الأعمال التجارية مثل ترخيص البيانات.كما تحقق شركة تويتر أرباحا بقيمة 15 مليون دولار من المدفوعات التجارية في عام 2023، والتي ستنمو إلى حوالي 1.3 مليار دولار بحلول عام 2028.وتوقع ماسك، زيادة متوسط العائد لكل مستخدم - وهو مقياس رئيسي لشركات التواصل الاجتماعي - بمقدار 5.39 دولار مع كل هذه التغييرات، لتصل إلى 30.22 دولار في عام 2028 من 24.83 دولار في العام الماضي.كما رجح ماسك ارتفاع عدد مستخدمي تويتر إلى 931 مليون مستخدم بحلول عام 2028، من 217 مليون مستخدم بنهاية العام الماضي، على أن يصل إلى 600 مليون في عام 2025.وتابع التقرير: "سيأتي معظم هذا النمو من الأعمال المدعومة بالإعلانات على تويتر، بما في ذلك خدمة تويتر بلو والتي يدفع المستخدمون مقابلها 3 دولارات شهريا لتخصيص تجربتهم على التطبيق".وأفاد التقرير بأن ماسك يخطط لتوظيف 3600 موظف ليرتفع عدد العاملين بتويتر إلى 11.072 ألف موظف بحلول عام 2025.ويستهدف ماسك أيضا رفع التدفق النقدي الحر إلى 3.2 مليار دولار في عام 2025، ثم إلى 9.4 مليار دولار في 2028، مشيرا إلى أن تويتر سيضيف حوالي 13 مليار دولار من الديون كجزء من خطة الاستحواذ.