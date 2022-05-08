مقابلة كاملة للبابا فرنسيس عن أوكرانيا: الناتو "نبح" أمام روسيا والكل يريد تجربة السلاح!

وقال البابا فرنسيس، في المقابلة التي ترجمتها السومرية نيوز، إنه ما زال "ينتظر إجابة من الرئيس الروسي، ويخشى أنه لا يستطيع ذلك، ولا يريد عقد هذا الاجتماع في هذا الوقت"، مشيراً إلى أن "الأرثودوز الروسي باترياكريتش كيريل لا يمكن أن يصبح فتى مذبح بوتين".وتشير الصحيفة إلى أن "البابا برجوليو سيخضع لعملية جراحية بسيطة، وهي حقنة في الركبة، لتخفيف آلام المفاصل المزعجة التي تمنعه حتى الآن من المشاركة في الجماهير المعتادة والاجتماعات غير الرسمية، لكنها ليست مصدر قلقه الرئيسي، فهو منزعج بشدة مما يحدث في قلب أوروبا هذه الأيام، حتى ناشد بإيقاف الحرب عندما غزت القوات المسلحة الروسية أوكرانيا، وفتحت الباب للموت والدمار، وأصبح الآن يطارد حياة جميع المواطنين الأوروبيين".وتلفت الصحيفة إلى أن البابا "لم يتعب أبدًا من تكرار دعوته مرارًا وتكرارًا. ولكن مع الشعور باليأس ، لا يبدو أن شيئًا يتغير. نشعر بإشارة من التشاؤم في كلمات البابا بيرغوليو ، كما يخبرنا عن جهوده ، جنبًا إلى جنب مع وزير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين: (نه دبلوماسي رائع ، وفقًا لتقليد أغوستينو كازارولي. بارولين يعرف خصوصيات وعموميات ذلك العالم ، وأنا أؤمن به قدرًا كبيرًا من الثقة) من أجل الحصول على الأقل على وقف لإطلاق النار".ويتذكر البابا محاولاته العديدة لوقف النزاع ويكرر رغبته في السفر إلى موسكو، حين قال: "في اليوم الأول من الحرب اتصلت بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الهاتف. لكنني لم أتصل ببوتين. سنحت لي الفرصة للتحدث معه في ديسمبر بمناسبة عيد ميلادي ، لكن هذه المرة لا ، لم أحاول الاتصال به. كان من المفترض أن تكون لفتة واضحة ليراها العالم بأسره ، ولهذا السبب قمت بزيارة السفير الروسي، وطلبت توضيحات وقلت له بسم الله اوقفوا هذه الحرب. في وقت لاحق ، بعد حوالي عشرين يومًا من الحرب ، طلبت من الكاردينال بارولين أن ينقل رسالتي إلى بوتين ، بأنني مستعد للسفر إلى موسكو. بالتأكيد ، كنت أنتظر نوعًا من البادرة الافتتاحية من زعيم الكرملين. لم نتلق أي إجابة على الإطلاق ، لكننا نواصل الضغط عليهم بشأن هذه المسألة. ومع ذلك ، أخشى أن بوتين لا يستطيع أو لا يريد الموافقة على اجتماعنا في الوقت الحالي. ولكن كيف لا تحاول وتفعل كل ما تستطيع لوقف الفظائع؟ قبل خمسة وعشرين عامًا رأينا شيئًا مشابهًا يحدث في رواندا".وتكمل الصحيفة: "الشاغل الرئيس للبابا بيرغوليو هو أن بوتين لن يتوقف في أي وقت قريب. ويحاول النظر في جذور سلوكه والأسباب التي تدفعه للانخراط في مثل هذا الصراع الوحشي"، حين قال: "ربما كان الناتو ينبح عند بوابة روسيا، وهو الذي أجبر بوتين على إطلاق العنان لغزو أوكرانيا"، متسائلاً: ""ليس لدي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان قد تم استفزاز غضبه، لكني أشك في أن الموقف الغربي قد سهله".وترى الصحيفة، أن "أولئك الذين يهتمون بالسلام يتصارعون الآن مع المسألة الشائكة المتمثلة في تسليم الأسلحة من الدول الغربية إلى المقاومة الأوكرانية. حجة مثيرة للانقسام بالنسبة للكثيرين ، حجة من المرجح أن تنقسم إلى عالم الكاثوليك ودعاة السلام. لدى الأب الأقدس شكوكه حول هذا الموضوع. لطالما رفضت عقيدته سباق التسلح وأدان بشدة أي تصعيد في إنتاج الأسلحة ، والذي قد ينتهي به الأمر إلى استخدامه عاجلاً أو آجلاً في ساحة المعركة ، مما يتسبب في رعب ومعاناة لا توصف".ويقول البابا: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال ، أنا أعيش بعيدًا جدًا ، ولا أعرف ما إذا كان هذا هو الشيء الصحيح لتزويد المقاتلين الأوكرانيين"، مضيفاً: "ما يبدو أنه لا جدال فيه هو أن كلا الجانبين في ذلك البلد يحاولان تجربة أسلحة جديدة. لقد اكتشف الروس للتو أن الدبابات غير مجدية وربما يطورون أسلحة جديدة. لهذا السبب تخاض الحروب أيضًا: لاختبار ترساناتك. هذا ما حدث في الحرب الأهلية الإسبانية ، قبل الحرب العالمية الثانية".ويؤكد البابا، أن "إنتاج وبيع الأسلحة وصمة عار، لكن القليل من الجرأة بما يكفي للوقوف في وجهها. قبل عامين ، رست سفينة في جنوة ، وكانت محملة بالأسلحة لتنقل إلى شحنة متجهة إلى اليمن. ورفض عمال الرصيف نقل البضائع إلى سفينة الشحن قائلين: (نقوم بهذا من أجل الأطفال في اليمن). لقد كانت لفتة صغيرة ، ولكن من أجل القضية الصحيحة. أتمنى أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المستعدين للتقدم والقيام بشيء حيال ذلك".ويبين قائلاً: "لست مستعدًا للسفر إلى كييف، ليس بعد. ولقد أرسلت مبعوثي، الكاردينال مايكل تشيرني (رئيس قسم النهوض بالتنمية البشرية) والكاردينال كونراد كراجوسكي (البابا ألمونير). زار الأخير كييف للتو للمرة الرابعة. لكني أشعر أنه لا يجب أن أذهب إلى هناك. ليس بعد. أولاً ، يجب أن أذهب إلى موسكو ، أريد أن أقابل بوتين أولاً. لكن في النهاية أنا مجرد كاهن ، ما الذي يمكنني تحقيقه؟ سأفعل ما أستطيع. لكن إذا قرر بوتين ترك الباب مفتوحا".وتردف الصحيفة: "هل ربما يكون البطريرك كيريل ، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقنع بوتين بفتح هذا الباب؟"، فتشير إلى أن "الأب الأقدس يهز رأسه"، ويقول: "لقد تحدثت مع كيريل لمدة أربعين دقيقة على Zoom. خلال العشرين دقيقة الأولى قرأ من قطعة من الورق كان يحمل في يده كل الأسباب التي تبرر الغزو الروسي. استمعت إليه ثم أجبته: لا أفهم شيئًا من هذا. أخي ، نحن لسنا رجال دين في الدولة ، ولا يجب أن نتحدث لغة السياسة ، بل لغة المسيح. نحن رعاة نفس قطيع الله المقدس. لهذا السبب يجب أن نبحث عن طريق إلى السلام ، يجب أن نوقف القتال. لا يستطيع البطريرك أن ينزل من نفسه ليصبح فتى مذبح بوتين. كان لي لقاء معه ، كان مقررا عقده في 14 حزيران (يونيو) في القدس. كان من الممكن أن تكون هذه المواجهة الثانية وجهاً لوجه بيننا ، ولا علاقة لها بالحرب. لكننا ألغيناها ، اتفقنا على أنها قد ترسل رسالة خاطئة".وتوضح الصحيفة، أنه "في السنوات القليلة الماضية ، أطلق البابا بيرغوليو ناقوس الخطر بشأن حرب عالمية كانت تدور في أجزاء مختلفة من العالم. نرى الآن أنه كان على حق وهذا شيء يجب أن يهز ضميرنا. في رأيه ، لقد ذهبنا الآن إلى ما هو أبعد من "الجزئية" الأولية ، فنحن نتقدم نحو حرب عالمية ثالثة شاملة".ويتابع البابا: "لا أريد أن أنسب أي فضل للإنذار الذي أثرته في الماضي ، لقد كان مجرد ملاحظة لما كان يحدث بالفعل. سوريا ، اليمن ، العراق. في أفريقيا ، سلسلة من الصراعات الواحدة تلو الأخرى. وفي كل منها ، هناك مصالح دولية على المحك. لا يمكن تصور أن دولة حرة يمكن أن تشن حربا ضد دولة حرة أخرى. في أوكرانيا ، اندلع الصراع من قبل جهات فاعلة أخرى. لا يمكن إلقاء اللوم على الأوكرانيين لردهم القتال في دونباس. نحن نتحدث عن عشر سنوات مضت. إنها حجة قديمة. الأوكرانيون شعب فخور ، وهذا أمر مؤكد. وأثناء درب الصليب كان لدينا سيدتان ، روسية وأوكرانية ، طُلب منهما قراءة الصلوات معًا. كان الأوكرانيون غاضبين. لقد تحدثت مع Krajewski ، الذي كان معي هناك ، وقال لي: أوقفوهم ، لا تدعهم يقرؤون الصلاة معًا. لقد كان محقًا ، بالطبع ، لا يمكننا فهمهم حقًا. لذلك بقيت السيدتان صامتتين. إنهم حساسون للغاية ، الأوكرانيون ، ربما لأنهم هُزموا وأُهينوا بعد الحرب العالمية الثانية ، ودفعوا ثمناً باهظاً. لقد فقدت الكثير من الأرواح ، وهم شعب شهيد. لكن دعونا لا نتخلى عن حذرنا ، دعونا نراقب ما يحدث أو يمكن أن يحدث في ترانسنيستريا بعد ذلك".ويعبر البابا عن حزنه من الحرب بالقول: "الحرب رهيبة ، يجب أن نصرخ بها بكل قوتنا. هذا هو السبب في أنني نشرت للتو كتابًا مع Solferino Publishers بعنوان فرعي محدد ، الشجاعة لبناء السلام. عندما قابلت أوربان ، أخبرني أن الروس لديهم خطة محددة ، وأن الحرب ستنتهي في 9 مايو. أتمنى أن يفسر ذلك سرعة العمليات العسكرية في الأيام القليلة الماضية. الآن لم يأخذ الروس منطقة دونباس فحسب ، بل استولوا على شبه جزيرة القرم وأوديسا وموانئ البحر الأسود وكل شيء. لدي شعور سيء حيال كل شيء ، سأعترف ، أنا متشائم للغاية. لكن من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لوقف الحرب ".