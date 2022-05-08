Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في "باب العامود"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"إيلون ماسك" يكشف حقيقة علاقة ترامب بصفقة شراء "تويتر"

دوليات

2022-05-08 | 07:40
"إيلون ماسك" يكشف حقيقة علاقة ترامب بصفقة شراء "تويتر"
1,543 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حقيقة علاقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بصفقة الاستحواذ على شركة "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن ديفيد نوينز الرئيس التنفيذي لشركة تروث للتواصل الاجتماعي ‏"Truth Social"‏ قوله إن ترامب شجع ماسك على شراء تويتر.
وقال نوينز أيضا في حوار مع شبكة فوكس نيوز: "قرر ترامب شراء تويتر ليجعله بيئة آمنة للحوار بين العائلة والأصدقاء، قبل أن يعلن إيلون عن نيته لشرائه، ولذلك هو يشجع ماسك حاليا على إتمام الصفقة".
 
وأوضح أن ترامب أطلق تطبيق "تروث" للمحافظين الذين شعروا بأنه تتم مراقبتهم من قبل تطبيق "تويتر"، مشيرا إلى أن هذا الهدف هو ما جعل ترامب يشجعه لمواجهة طغاة التكنولوجيا، فآن الآوان أن يعود للأمريكان صوتهم مرة أخرى، وأن يصبح الإنترنت متاحا للجميع كما كان من قبل.
 
ومن جانبه، نفى ماسك أن يكون ترامب قد شجعه على الاستثمار في "تويتر"، قائلا في تغريدة: "هذا خطأ. لم يكن لدي أي اتصال، بشكل مباشر أو غير مباشر مع ترامب، الذي صرح علنا بأنه سيكون حصريا على موقع تروث ".
 
وأبرم الملياردير إيلون ماسك صفقة لشراء منصة التواصل الاجتماعي تويتر، وأطلق وعودا بتقليل الرقابة على المنصة.
 
وأشاد ترامب في وقت سابق بخطوة ماسك لشراء "تويتر"، قائلا: "أتمنى أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه ‏سيجري تحسينات عليه وهو رجل طيب".‏
 
وآثارت أخبار شراء ماسك لتطبيق "تويتر" العديد من التكهنات بعودة حساب ترامب إلى "تويتر"، بعدما تم إغلاق حسابه نهائيا في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني/يناير 2021 في مبنى الكابيتول بواشنطن.
 
وقال ترامب لقناة فوكس نيوز: "لن أستخدم تويتر، وسأواصل استخدام منصتي الخاصة، تروث سوشال".
 
ويتوقع ماسك أن ينمو العدد الإجمالي لمستخدمي تويتر من 217 مليونًا في نهاية العام الماضي، إلى ما يقرب من 600 مليون في عام 2025 و931 مليونًا، بعد ست سنوات من الآن، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:24 | 2022-05-08 13:24
13:17 | 2022-05-08 13:17
13:04 | 2022-05-08 13:04
المزيد
اعلان
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.