تعليق أمريكي جديد يخص إمدادات الوقود في العالم

وأشار مسؤول أمريكي رفيع في تصريح للصحفيين: "نتخذ إجراءات جماعية (على مستوى مجموعة دول السبع) حيال صادرات النفط والغاز الروسية التي تحتل المرتبة الأولى في الصادرات الروسية، لأنها تساعد في تمويل آلة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الحربية".وأضاف: "نحن نتحدث عن الصادرات الرئيسية الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الروسي، والغرب يسعى إلى خفض مكانة روسيا كمصدّر رئيسي لموارد الطاقة".وتابع: "مع ذلك، نريد الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية عند مستوى مستقر".