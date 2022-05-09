جامعة الدول العربية ترفض التصريحات الاسرائيلية حول القدس

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله: "إن الحديث عن أية سيادة إسرائيلية مزعومة على القدس الشرقية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي، وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية لا يعتد أو يعترف به أحد".وأضاف أن :أبو الغيط شدد على موقف الجامعة العربية الثابت في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية".وجاء ذلك ردا على تصريحات بينيت في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الأحد، حيث اعتبر أن إسرائيل هي "صاحبة السيادة على القدس بغض النظر عن أي اعتبارات خارجية"، وستتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى والمدينة.