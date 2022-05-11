من الهندسة إلى الصحافة... من هي شيرين أبو عاقلة؟

قتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة"، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين صباح اليوم الأربعاء.

وأبو عاقلة صحافيّة فلسطينيّة لديها الجنسية الأميركية، وُلدت في 3 كانون الثاني 1971 في القدس المحتلّة.

ودرست في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، لتتخصّص بعدها في الصحافة المكتوبة بجامعة اليرموك في الأردن.

بعد تخرجها، عادت إلى فلسطين حيث عملت في مؤسسات إعلامية عديدة مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو لنتقل عام 1997 إلى قناة الجزيرة الفضائية حيث عملت كمراسلة ميدانية حتى وفاتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم تأبه أبو عاقلة للخطورت الأمنية إذ غطّت مراحل حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة كافّة.

لكنّ أكثر اللحظات التي أثرت فيها هي زيارة سجن عسقلان والاطلاع على أوضاع أسرى فلسطينيين بعضهم قضى أزيد من 20 عاما خلف القضبان، حيث نقلت عبر الجزيرة معاناتهم لذويهم وللعالم.

وعبّر زملاء أبو عاقلة في الجزيرة عن صدمتهم لمقتلها، ونشروا مقطع فيديو تخبر فيه عن نقلها تجربة الفلسطينيين، تقول فيه إنها كانت تشعر أن "الموت على مسافة قريبة".

مقتل المراسلة الحربية خسارة كبيرة خصوصًا أنهت من الصحافيات المخضرمات عربيًّا وهو الأمر الذي استدعى إدانة الاتحاد الدولي للصحافيين والدول العربية أبرزها لبنان وقطر لهذه الجريمة الشنعاء بحقها.

وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية عن مباشرتها العمل على إحالة قضية مقتلها إلى المحكمة الجنائية الدولية. بدورها، قالت السفارة الأميركية في إسرائيل إن "الولايات المتحدة تحث على إجراء تحقيق سريع ومعمق وشفاف في ملابسات وفاتها.