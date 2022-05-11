بـ"الخطأ".. شقيقتان تتبادلان أزواجهما بسبب انقطاع الكهرباء!

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “التايمز” البريطانية، عين موعد زواج الشقيقتين نيكيتا وكاريشما من قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش من الرجلين بهولا وغانيش في اليوم نفسه.ولم يتضح ما إذا كانت العروستان قد قابلتا الرجلين في وقت سابق. وبعدما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منزل الفتاتين بظلام دامس، ووسط حالة من الارتباك والحر الشديد، وقع الكاهن على المستندات، لكنه بدل الأزواج من طريق الخطأ.وقال والد العروستين، راميش لال، إن الكاهن ربما كان أخطأ بين الشقيقتين اللتين ترتديان فستانين متشابهين مع غطاءين أحمرين على وجهيهما، علماً أن العروس الهندية تضع عادة وشاحاً مزخرفاً يخفي وجهها.وظهرت روايات مختلفة لما حدث لاحقاً، وتحدث بعض سكان القرية عن استدراك الخطأ بعدما عاد التيار الكهربائي وتصحيحه، من خلال قيام الكاهن بطقوس الزفاف من جديد.أما البعض الآخر، فيزعم أن الزوجين غادرا إلى قريتيهما، ولم يدركا ما حصل إلى أن كشفت الشابتان عن وجهيهما، مشيرين إلى استدعاء الكاهن في اليوم التالي لإعادة إجراء مراسم الزواج.وأدت درجات الحرارة المرتفعة في معظم أنحاء الهند إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء، وفي ظل العجز عن التكيف، تقطع شركات الطاقة التيار بانتظام، ما قد يستمر لساعات.