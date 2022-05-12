إصابة 40 شخصا إثر انزلاق طائرة عن المدرج واندلاع النيران فيها (فيديو)

At about 8 o'clock this morning, a passenger plane( Tibet Airlines AV9833) from Chongqing to Lhasa rushed out of the runway and caught fire at Chongqing Airport.

Airbus A319-115. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/futBsoot1h — Sharing travel (@lsjngs) May 12, 2022

وقالت محطة "سي سي تي" الصينية الحكومية اليوم الخميس إن "رحلة من تشونغتشينغ إلى لاسا في مطار تشونغتشينغ "جيانغبى" الدولي خرجت عن المدرج، مما تسبب باشتعال النيران في الطائرة".من جهتها، أكدت الخطوط الجوية التبتية على أن الطاقم قام بإجلاء الركاب بأمان من الطائرة المشتعلة، بينما أظهر مقطع فيدو متداول النيران تلتهم أجزاء من الطائرة مع تصاعد كثيف للدخان، بينما كان الركاب يفرون حاملين أمتعتهم الشخصية.في غضون ذلك، قال مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي إن 122 شخصا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية التبتية التي انزلقت عن المدرج في مدينة تشونغتشينغ الصينية، وأصيب أكثر من 40 منهم.وأضاف المطار في بيان "الطائرة التي كانت تقوم برحلة تي في 9833 من تشونغتشينغ إلى نينغتشي انحرفت عن المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي. اشتعلت النيران في الجزء الأمامي من جسم الطائرة على الجانب الأيسر".وتابع: "تم إجلاء 113 راكبا و 9 من افراد الطاقم بسلام وأصيب 40 منهم بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى".