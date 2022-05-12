حركة فلسطينية تعلق على توجه العراق لإقرار قانون "يجرّم" التطبيع مع اسرائيل



أصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، بياناً صحفياً حول توجه العراق لقرار قانون "يجرم" التطبيع مع اسرائيل

وقالت الحركة في بيانها، "إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية وإننا في حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين نشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".

واضاف ان "إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".

وتابع، " نوجه التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا ".