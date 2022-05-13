عودة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني

وقال بوريل من فانغلز في شمال ألمانيا حيث يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع إن "المفاوضات كانت متوقفة وأعيد فتحها"، مشيرا إلى أن أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال في متناول اليد.وجاءت تصريحات بوريل عقب يوم واحد من زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى طهران والتي جاءت بهدف المساعدة في إنهاء الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية.وتوقفت محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والدول الكبرى منذ مارس لأسباب أهمها إصرار إيران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.ووافقت إيران بموجب اتفاق 2015 على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق بشكل أحادي عام 2018 ويعيد فرض عقوبات قاسية على طهران.