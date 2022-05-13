"فيسبوك" يحول صفحة الصحفية "شيرين أبو عاقلة" إلى ذكرى

السومرية نيوز - متابعة



حول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة إلى ذكرى، وهي السياسة التي يتم تطبيقها عقب الإعلان عن وفاة شخص ما له صفحة في الموقع.





ويتم تحويل الحساب على "فيسبوك" إلى "متوفى" من خلال الإبلاغ عن الوفاة، والرغبة في إحياء ذكراه، إذ تعد الحسابات التي يتم إحياء ذكراها مكانا للأصدقاء والعائلة للاجتماع ومشاركة الذكريات بعد رحيل الشخص، لذلك تساعد عملية إحياء ذكرى الحساب في تأمينه عن طريق منع دخول أي شخص إليه.