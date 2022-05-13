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روسيا ترد على اعلان الولايات المتحدة عدم تورطها في أنشطة بيولوجية بأوكرانيا

دوليات

2022-05-13 | 15:24
روسيا ترد على اعلان الولايات المتحدة عدم تورطها في أنشطة بيولوجية بأوكرانيا
المصدر:
وكالات
3,225 مشاهدة

ردت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعلان الولايات المتحدة أن الوثائق التي نشرتها موسكو لا تثبت تورط البنتاغون في أنشطة بيولوجية في أوكرانيا.

وقال نائب مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بطلب من موسكو، بأن "الوثائق التي وزعتها موسكو لا تثبت صحة ادعاءاتها".

واضاف ميلز إن "روسيا نشرت هذه الوثائق "في محاولة لصرف الأنظار عن أعمال العنف التي ترتكبها في أوكرانيا".

وردا على هذا الكلام خاطب نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، نظيره الأمريكي بالقول: "لقد نشرنا بضعة مئات الوثائق، وهي تضم معلومات دقيقة وأسماء شركات وأشخاص، إذا كنتم تعتقدون أن هذه الأدلة ليست كافية، ما هي الأدلة الكافية بالنسبة لكم؟".

وتابع: "نطلب منكم توضيحات، ولن نترك هذا الموضوع كما هو، ومحاولاتكم لتحويل شكوانا وأسئلتنا الموجهة إليكم إلى أحاديث فارغة عن "الدعاية الروسية" لن تمر، وسوف تضطرون إلى تقديم توضيحات مفصلة بشأن الأنشطة الإجرامية التي تمارسونها في أوكرانيا".

ويأتي ذلك بعد أن أطلع مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مجلس الأمن خلال اجتماع اليوم على بعض الحقائق التي أعلنت موسكو أنها اكتشفتها خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهي تؤكد ممارسة الولايات المتحدة أنشطة بيولوجية عسكرية خطيرة ومثيرة للجدل في أوكرانيا.

وأكد نيبينزيا أن روسيا تعتزم تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية بغية فتح تحقيق دولي في هذا الشأن.
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