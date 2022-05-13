محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا لدولة الامارات

وقال الشيخ محمد بن راشد في قصيدته التي رثا فيها الشيخ خليفة: "(أنعي إلى الشَّعبْ من باسمهْ يعيشْ الشَّعبْ وأنـعـي إلــى الـكـونْ عـضـدي ريِّــسْ الـدولِهْ)..(خـلـيفهْ الـلِّـي مـثِـلْ مــايْ الـسَّحابْ الـعَذبْ وريـــــثْ عــــرشْ الــعــلا يــمـنـاهْ مــبـذولِـهْ)..(فـي جـنَّةْ الـخلدْ لا فـي الشرقْ لا في الغَربْ * مـشـبـهٍ لـــكْ مـــعْ إصــعـودِهْ ومـــعْ إنــزولِـهْ)..(حـمـلتْ عـنَّـا الـعـنا ويــا مــا حـمَلتْ الـصَّعبْ * والــيـومْ نـفـسِـكْ إلـــى الـجَـنَّـاتْ مـحـمـولِهْ)..(يــــاربْ شــعـبِـهْ رضــــا عــنِّـهْ فــكـنْ يـــارَبْ * راضــــي عــلـيـهْ وبــرحـمَـهْ مــنـكْ مـبـذولِـهْ)..(إجــعــلْ خـلـيـفـهْ بــجـنَّـاتْ الـنِّـعـيمْ وصِـــبْ * عــلـيـهْ مــــنْ مَــغـفِـرَهْ بـالـعـفـوْ مـشـمـولِهْ)".وأضاف في ختامها مبايعة للشيخ محمد بن زايد بقوله: "(وصبّر محمد ونور له يارب الدرب * نعم الخلف للسلف ريّس على الدولِة) ..(لي له نبايع على الطاعة بصدق وحب * وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة)".وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وشيعت جنازته في العاصمة أبوظبي حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة البطين في حضور الشيخ محمد بن زايد وعدد من الشيوخ.وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات من بين أعضائه رئيسًا للدولة، لمدة 5 سنوات وفقًا للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.جدير بالذكر أن الشيخ خليفة بن زايد انتخب رئيسًا للإمارات من قبل المجلس الأعلى للاتحاد في الثالث من تشرين الثاني 2004.ويعد الشيخ خليفة ثاني رئيس لدولة الإمارات يجري انتخابه من قِبل المجلس الاتحادي، وقد خلف في المنصب الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.