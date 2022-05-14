مولدوفا تتفق مع روسيا على دفع ثمن الغاز باليورو

وأضاف شبان لقناة "آر تي آر" مولدوفا التلفزيونية: "من الأول من مايو (أيار) ندفع باليورو. المدفوعات باليورو بالفعل. نحن لا ندفع بالروبل".وبحسب قوله، فإن مولدوفا توقفت عن الدفع بالدولار وفقا للاتفاق مع الشركة الروسية.وأوضح رئيس شركة "مولدوفا غاز" المولدوفية أنه بموجب اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية، يمكن الدفع بالروبل واليورو، لأن مولدوفا ليست مدرجة في قائمة الدول غير الصديقة.قامت شركتا "غازبروم" و"مولدوفاغاز" في 29 أكتوبر الماضي، بعد مفاوضات مطولة ، بتمديد عقد توريد الغاز لمدة خمس سنوات، تبدأ من 1 نوفمبر.