واشنطن بوست": "اسرائيل" قتلت أكثر من 100 صحفي فلسطيني منذ 1972

السومرية نيوز – دوليات



قالت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للصحفي"داوود كتاب، قال فيه إن الاحتلال له تاريخ طويل من المعاملة القاسية للصحفيين الفلسطينيين، حيث وثق نضال منصور، المدير المؤسس لمركز الدفاع عن حرية الصحفيين ومقره عمان، 103 قتلى من الصحفيين الفلسطينيين وحوالي 7000 إصابة، بالإضافة إلى العديد من حالات الاعتقال والسجن منذ عام 1972.



وأشار إلى أن "الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي قتلت على يد قوات الاحتلال بمخيم جنين، كانت تغطي الأخبار باحتراف والتزام صارم بالحقائق، حيث كان لها حضور شبه يومي في الأخبار من فلسطين، بما في ذلك تغطية واسعة للانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وشدد على أن "الاحتلال وجنوده يمقتون الصحفيين الفلسطينيين، وأولئك الذين لديهم كاميرات يُنظر إليهم بمزيد من الاحتقار".

وأضاف: "يمكنني أن أشهد على هذا شخصيا، بناء على أربعة عقود من الخبرة. في عام 1982، في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان، قررت التقدم بطلب للحصول على بطاقة صحفية إسرائيلية. بعد شهور من الانتظار والتحقق الأمني وتجاوز العقبات البيروقراطية لإثبات أنني صحفي حسن النية، تمكنت من الحصول على اعتماد كصحفي من قبل المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية".

وتابع: "سمحت لي البطاقة الصحفية الصادرة من إسرائيل بعبور نقاط التفتيش، وكانت تساعدني في معظم الأحيان. ومع ذلك، لم يسمح لنا أبدا أن ننسى حقائق الاحتلال".

وأكد أن "سلطات الاحتلال كانت تفرض على الصحفيين عقبات لا حصر لها ومخاطر عديدة، من خلال رقابة صارمة تمنع الصحفيين من كتابة أو إظهار أي شيء يعبر عن القومية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الرقباء الإسرائيليون كانوا يقومون أحيانا بتغيير أرقام القتلى والجرحى الفلسطينيين بشكل تعسفي، أو إدخال كلمة "إرهابي" (التي رفضنا استخدامها) عند تسمية عضو في إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية".