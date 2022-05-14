موقع امريكي يكشف تفاصيل اللقاء السري بين مدير CIA وابن سلمان

السومرية نيوز – دوليات

نشر موقع "ذا إنترسبت" الامريكي، تفاصيل اللقاء السري الذي جمع مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، ويليام بيرنز، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.



وقال الموقع إن "اللقاء عقد في جدة"، مشيرا إلى أنه بحسب ثلاثة مصادر "فإن اللقاء وقتها كان يمثل أحدث محاولة من مسؤولين رفيعي المستوى في الولايات المتحدة، لمناشدة السعودية بشأن النفط، والنقاش حول المشتريات السعودية للأسلحة الصينية".

ولفت إلى أن "اللقاء تطرق أيضا إلى ضرورة إفراج السلطات السعودية عن المعتقلين من العائلة المالكة".

وبرغم ذلك، أكدت السعودية خلال الأسبوع الماضي أنها ستلتزم بخطتها الإنتاجية، رافضة أي طلب أمريكي للزيادة.

وأشار الموقع إلى أن مدير "سي آي إيه"، طلب من ابن سلمان عدم شراء أسلحة من الصين، وذلك بعد الأحاديث عن نية الرياض شراء صواريخ باليستية من بكين.

وبخصوص الأمراء المعتقلين، قال الموقع إن بيرنز طلب من ابن سلمان الإفراج عن ولي العهد السابق محمد بن نايف، وأمراء آخرين يعتقلهم ابن سلمان منذ العام 2017.