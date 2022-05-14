نيويورك.. إصابة تسعة أشخاص باطلاق نار بمركز للتسوق

اصيب تسعة اشخاص، السبت، باطلاق نار في ولاية نيويورك الامريكية.

وقالت شرطة ولاية نيويورك، إن "9 اشخاص اصيبوا في اطلاق نار بمركز للتسوق". وأضافت أن اطلاق النار "تم في مدينة بافالو".