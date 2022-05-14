ارتفاع حصيلة الهجوم داخل متجر في نيويورك إلى 10 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح داخل متجر في ولاية نيويورك إلى 10 قتلى.

ووقع الهجوم المسلح داخل متجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك.

وكانت شرطة ولاية نيويورك قالت في وقت سابق، إن 9 اشخاص اصيبوا في اطلاق نار بمركز للتسوق.