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ارتفاع حصيلة الهجوم داخل متجر في نيويورك إلى 10 قتلى
دوليات
2022-05-14 | 17:32
المصدر:
Sky News عربية
2,904 مشاهدة
ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المسلح داخل متجر في ولاية نيويورك إلى 10 قتلى.
ووقع الهجوم المسلح داخل متجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك.
وكانت شرطة ولاية نيويورك قالت في وقت سابق، إن 9 اشخاص اصيبوا في اطلاق نار بمركز للتسوق.
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