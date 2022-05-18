أكبر رجل على قيد الحياة.. مزارع فنزويلي عمره 112 عاما

وقالت "موسوعة غينيس"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّها تثبتت رسميا في فبراير الماضي من أن المزارع الفنزويلي خوان فيسينته بيريز هو أكبر رجل على قيد الحياة.

New record: Oldest male living - Juan Vicente Mora, 112 years and 253 days old.



Born on May 27th 1909 in El Cobre, Venezuela, Juan spent time working on farms and as a sheriff. He now relaxes with his 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/MrdJ5KPpaD — Guinness World Records (@GWR) May 17, 2022

وأوضحت أن بيريز "يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، إذ يتذكّر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده"، بحسب فرانس برس.وأضافت الموسوعة أنّ بيريز "يحبّ أن يكون محاطاً بأفراد عائلته وأصدقائه الذين يخبرونه قصصاً ويجرون محادثات ممتعة معه"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.ووفقا لبياناته، فقد ولد بيريز في السابع والعشرين من مايو عام 1909، في ولاية تاتشيرا الغربية، وكان في سن الخامسة يساعد والديه في حصاد قصب السكر والبن.وعندما أصبح بالغا، عمل بيزير مسؤولا عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها.وتزوج المزارع الشاب من إديوفينا ديل روزاريو غارسيا، وأنجب منها 11 ولدا، وعاش معها 60 عاماً قبل أن تتوفى عام 1997.ولبيريز 41 حفيداً و18 ابن حفيد و12 حفيد حفيد، كما أفادت فرانس برس.وأشار لموسوعة "غينيس" إلى أنّ السرّ الكامن وراء طول العمر يتمثل في "العمل بجهد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً، وشرب كأس من الـ’أغوارديانته‘ يومياً، والتقرب من الله ومحبته".وقبل بيريز، كان الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا الذي توفي في يناير بعد أقل من شهر على احتفاله بسنواته الـ113، يحمل لقب أكبر رجل على قيد الحياة.وتحمل الفرنسية لوسيل راندون، وهي راهبة ولدت في 11 فبراير سنة 1904 وتبلغ 118 عاماً، لقب أكبر شخص على قيد الحياة.