"طالبان" تصدر قرار بشأن مذيعات التلفزيون: عليهن تغطية وجوههن

Informing MOBY Group of the order, representatives of the ministries of Vice and Virtue and Information and Culture called it a final verdict and not up for discussion. Based on information received by TOLOnews, the order has been issued to all media outlets in Afghanistan. 2/2 — TOLOnews (@TOLOnews) May 19, 2022

وذكرت قناة TOLO news الأفغانية، أنه عندما تم إبلاغ مجموعة MOBY الإعلامية بالقرار، قال ممثلو وزارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلام والثقافة إنه "حكم نهائي وليس للمناقشة".ومجموعة MOBY، التي تأسست في عام 2002 من قبل رجل الأعمال الأفغاني سعد محسني، هي أكبر شركة إعلامية في أفغانستان. وبحسب TOLO التابعة لمجموعة MOBY، فقد صدر الأمر لجميع وسائل الإعلام في أفغانستان.ويأتي الأمر بعد أيام من إعلان المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان رينا أميري، عن مخاوفها من القيود التي تفرضها حكومة "طالبان" على النساء.