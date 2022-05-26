انقطاع إنستغرام عن آلاف المستخدمين و"ميتا" تعلّق

وأبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع إنستغرام على موقع (داون-ديتكتور.كوم) الإلكتروني، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير وبيانات من عدة مصادر بما في ذلك إبلاغ مستخدمين عن أعطال.وقد يكون العطل يؤثر على عدد أكبر من المستخدمين.ووفقا للموقع الإلكتروني، فقد كانت 84 في المئة من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق إنستغرام بالهاتف المحمول.وقالت ميتا، في بيان: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى إنستغرام".وأضافت: "نعمل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".