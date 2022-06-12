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إيران تقرر طرد أي موظفة لا تلتزم بالحجاب

دوليات

2022-06-12 | 03:09
إيران تقرر طرد أي موظفة لا تلتزم بالحجاب
المصدر:
ارم نيوز
1,063 مشاهدة

السومرية نيوز - متابعة
قالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، اليوم الأحد، إن جميع الجهات الحكومية ملزمة بطرد أي موظفة لا ترتدي الحجاب أو ترتديه بطريقة غير مناسبة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس ما يسمى بـ "لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في محافظة كردستان غرب إيران، محمود الله مرادي قوله إن "جميع الجهات الحكومية ملزمة بطرد كل من لا ترتدي الحجاب أو ترتديه بطريقة سيئة".

وأضاف مرادي في اجتماع عقده مساء أمس السبت مع المجلس الإداري لمحافظة كردستان حول موضوع الخطة الشاملة للحجاب والعفة وتشكيل مقر بشأن ذلك، "يجب أن يبدأ الحجاب في المساجد، ويجب أن نوضح للناس أن عدم ارتداء الحجاب أمر منكر ويجب محاربته".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "العدو الذي خسر حرب ثماني السنوات خَطّط لمؤامرات مختلفة لتدمير النظام الإيراني من الداخل“، زاعما أن ”الدول الغربية تشن منذ سنوات غزوا ثقافيا على الشعب الإيراني".

وصرح، "بدأ العدو الآن حربا شاملة ضد البلاد، يتم فيها التخطيط لتدمير اقتصادي وسياسي وبيئي وثقافي واجتماعي مشترك".

وأضاف، "الحرية التي طلبناها هي التحرر من أسر القوى المهيمنة التي سيطرت على كل حياتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية، وقد تم إنشاء الجمهورية الإسلامية على أساس المعتقدات الدينية، منها الحجاب الإسلامي".
وأشار المسؤول إلى أن "العدو هاجم جميع معتقدات المسلمين، فبحسب المرشد الأعلى للثورة فإن الذي يهين معتقدات السنة هو من الشيعة البريطانيين، والذي يهين معتقدات الشيعة هو عدو الدين والإسلام وهو يروج لأهداف التيارات المنحرفة".
وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، إن "معظم اللاتي لا يرتدين الحجاب بالطريقة الإسلامية هن من الموظفات لدى الأجهزة الحكومية، مطالبة أن "تكون عملية بداية تطبيق القانون من داخل المؤسسات الحكومية".

وأضافت "إن ارتداء الحجاب في بلدنا هو القانون ومثل جميع البلدان، فإن مراعاة القانون واجبة تماما على جميع النساء بغض النظر عن معتقداتهن، وعدم مراعاة الحجاب وفقًا للقانون يجب أن يخضع للغرامات وحتى الحرمان من الوظائف".
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