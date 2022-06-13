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الأمم المتحدة تدخل على خط ترحيل اللاجئين من بريطانيا

دوليات

2022-06-13 | 14:02
الأمم المتحدة تدخل على خط ترحيل اللاجئين من بريطانيا
1,275 مشاهدة

ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا معتبرا أنها "كلها خطأ"، محذرا من أنها ستشكل "سابقة كارثية".

وقال غراندي للصحافيين عن الخطة: "نعتقد أن كلّها خطأ.. لأسباب عديدة".

ومن المقرر أن تقلع طائرة تقل 31 طالب لجوء إلى رواندا، يوم غد الثلاثاء في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع كيغالي تقول لندن إنه يرمي إلى ردع المهاجرين غير النظاميين عن محاولة عبور بحر المانش على متن قوارب.

وكان نشطاء ومدافعون عن حقوق اللاجئين ونقابة تمثل موظفي قوة الحدود التابعة للمملكة المتحدة قد قدّموا طلب استئناف ضد قرار الترحيل معتبرين أن الخطوة غير أخلاقية وخطيرة وتأتي بنتائج عكسية.

وردت محكمة الاستئناف في لندن الاثنين الطعن بالقرار. وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن "تم رفض هذا الطعن" الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة رواندا الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار)، مؤكدة أن لا شيء "سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف".
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