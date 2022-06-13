عشرات الإصابات إثر انفجار داخل مصنع جنوبي إيران

وقال حسين درويشي، المدير العام للهلال الأحمر لمحافظة فارس، إن "إحدى خزانات مصنع فيروز آباد لكربونات الصوديوم، شهدت انفجارا شديدا، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى"، مشيرا إلى أن "76 شخصا أصيبوا بتسمم جراء تلوث الهواء وانبعاث غازات سامة إثر الانفجار".وذكر أنه "تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة جم مع مدينة فيروز آباد، نظرا لوجود غازات سامة في المكان"، مبينا أن "هناك فرقا تحقق في طبيعة الانفجار".