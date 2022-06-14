إيران: لن نترك طاولة المفاوضات واتخذنا إجراءات "جيدة" لرفع العقوبات

وقال جهرمي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يسيء إلى استقلال الوكالة ومكانتها".وأضاف، "نتلقى رسائل من واشنطن عبر وسطاء، وليس من الرئيس الأميركي مباشرة".وتابع جهرمي، أن "الحكومة الإيرانية أعلنت منذ البداية أن أملها معقود على شرق وغرب البلاد لكنها لن تترك طاولة المفاوضات، مضيفا، "اتخذنا إجراءات جيدة لإحباط العقوبات والمفاوضات مستمرة لرفع العقوبات غير القانونية".ونفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، "وجود صلة للمفاوضات مع الوكالة الدولية بمفاوضات الاتفاق النووي، مؤكدا ان كلاهما يتابعان في مسارين منفصلين".