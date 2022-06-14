تقرير يكشف: قراصنة إيرانيون شنوا هجوماً على إسرائيل

ونقلت قناة "كان" عن شركة أمن المعلومات الإسرائيلية Check Point مايلي: "قراصنة إيرانيون اخترقوا صندوق بريد لواء احتياط (بالجيش الإسرائيلي)، وانتحلوا شخصيته، كما حاولوا تنفيذ هجمات إلكترونية ضد كيانات سياسية وأكاديمية وتجارية رفيعة المستوى، بما في ذلك وزيرة الخارجية السابقة ليفني، والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ورئيس معهد أبحاث مركزي للغاية، وأكاديمي كبير في شؤون الشرق الأوسط، ونائب رئيس شركة أمنية كبرى".وحسب التقرير فإنه على مدى نصف عام على الأقل، من ديسمبر 2021 حتى الأسبوع الماضي، قام القراصنة الإيرانيون بإجراء مراسلات باسم الجنرال الكبير في الاحتياط، بعد اختراق حساب بريده الإلكتروني، مع كبار المسؤولين بهدف حملهم على فتح مستندات مختلفة.وتضمنت مراسلات القراصنة المختلفة مع الأطراف الذين حاولوا مهاجمتهم إرسال وثائق مع دعوة لحضور مؤتمر في الخارج ومقالات حول البرنامج النووي الإيراني - وتطلب ذلك من الضحايا كتابة كلمة مرور بريدهم الإلكتروني.