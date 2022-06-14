بينهم صحفيون.. روسيا تحظر 49 بريطانيا من دخول اراضيها

وقالت الوزارة في بيان، إن "هؤلاء الأشخاص وبينهم صحفيون ومسؤولون في "بي بي سي"، وصحيفة "ذي غارديان"، ومحطة "سكاي نيوز"، لم يعد مسموحا لهم بدخول روسيا الاتحادية".واتهم البيان هؤلاء "بنشر معلومات كاذبة" حول النزاع في أوكرانيا.وأضافت أن "الأشخاص الذين مُنعوا الآن من دخول بلادنا ساهموا في صياغة عقوبات لندن المناهضة لروسيا الرامية لعزل روسيا سياسيا وتدمير اقتصادها، واستخدموا سلطتهم لإثارة الشعور المعادي لروسيا في بريطانيا، وشجعوا النزعة السياسية المعادية للروس لدى المحافظين البريطانيين".وفي 24 ايار الماضي، أعلنت روسيا حظر دخول 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني إلى أراضيها ردا على عقوبات استهدفت جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريبا.