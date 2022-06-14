أثرياء العالم خسروا 1.4 تريليون دولار في 2022

وأكدت الوكالة أن الأسواق المالية العالمية تنهار تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة وقلق التضخم، مشيرة إلى أن خمسة من أثرياء العالم خسروا أكثر من 345 مليار دولار هذا العام.وتظهر البيانات أن أعداد الأثرياء في آسيا والمحيط الهادئ زادت بنسبة 4.2٪ فقط، لكنها تراجعت عن أوروبا وأمريكا الشمالية بعد أن هيمنت على نمو الأغنياء على مدار العقد الماضي.ولا تزال الولايات المتحدة واليابان والصين وألمانيا من بين الدول التي يعيش فيها معظم أثرياء العالم.