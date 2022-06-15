تحرك من الصحة العالمية لتغيير اسم مرض "جدري القردة"

السومرية نيوز – متابعة

ترغب منظمة الصحة العالمية في تغيير اسم مرض جدري القردة في أقرب وقت، وذلك بعد تقارير علمية تحدثت عن عدم دقة الاسم الحالي.



وكان أكثر من 30 عالما من مختلف البلدان قد كتبوا في وقت سابق خطابا دعوا فيه المجتمع الطبي إلى إعادة تسمية المرض.

واعتبر هؤلاء العماء المختصون أن الاسم الحالي غير دقيق، مذكرين بأن منظمة الصحة العالمية توصي بتجنب أسماء المناطق والحيوانات في أسماء الأمراض.

يذكر أن مرض جدري القردة الذي انتشر مؤخرا في عدة دول في مختلف القارات، عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر. وفي العادة يكون المرض خفيفا، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن قد يعاني البعض من مضاعفات.