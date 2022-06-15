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روسيا ‬تدمر مخزن أسلحة من "الناتو" في أوكرانيا

دوليات

2022-06-15 | 07:26
روسيا ‬تدمر مخزن أسلحة من "الناتو" في أوكرانيا
966 مشاهدة

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن صواريخها دمرت مستودع ذخيرة أسلحة تبرعت بها دول حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في منطقة لفيف، غرب أوكرانيا، وفقًا لرويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن بعض الذخيرة كانت ستستخدم في مدافع هاوتزر إم777 أمريكية الصنع، وهي نوع من أسلحة المدفعية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن ”صواريخ كروز عالية الدقة من طراز كاليبر دمرت بالقرب من بلدة زولوتشيف مخزنًا لذخيرة أسلحة أجنبية قدمتها دول حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، وخاصة مدافع الهاوتزر M777 من عيار 155 ملم“.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها تلقت ”نحو 10% من الأسلحة“ التي تطالب شركاءها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية، وفق وكالة ”فرانس برس".

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، للتلفزيون الرسمي "أسلحة نحن بحاجة إليها، تلقينا 10% منها تقريبًا".

وتابعت "لن نتمكن من الانتصار في هذه الحرب دون مساعدة شركائنا الغربيين، بغض النظر عن الجهود التي تبذلها أوكرانيا واحتراف جيشنا".

واعتبرت أنه يجب "تحديد مهل واضحة لتسليم الأسلحة، لأن كل يوم تأخير ليس في مصلحة الجنود الأوكرانيين ولا شعبنا".

وأضافت "لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة؛ لأن الوضع صعب جدًا، لا سيما بالشرق في منطقة دونباس، حيث يتقدم الروس تدريجيًّا منذ عدة أسابيع إلى حد السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك".

ودعت آنا ماليار إلى وضع ”جدول زمني دقيق (…) في المستقبل القريب، والحفاظ على إرادة شركائنا الغربيين في دعم أوكرانيا ماليًّا وعسكريًّا“.

وفي وقت سابق، يوم أمس الثلاثاء، حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجددًا الدول الغربية على إرسال ”المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية (…) بشكل أسرع" لأن "الروس لديهم 10 أو 100 مرة أكثر".

ولفت خلال لقاء عبر الفيديو مع صحافيين دنماركيين إلى أن الجيش الأوكراني ”ليس لديه ما يكفي من الأسلحة البعيدة المدى والعربات المدرعة“.

وتابع "تعتمد سرعة استعادة السيطرة على الأراضي المحتلَّة على المساعدة والأسلحة" التي يرسلها الغربيون.

وأضاف "إذا منِحنا المزيد من الأسلحة، يمكننا التقدم".

ويوم الأحد الماضي، أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء بأن القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز لتدمير مستودع كبير يحتوي على أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة ترنوبل غرب أوكرانيا، في الوقت الذي تدور فيه حرب شوارع طاحنة في مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال حاكم منطقة ترنوبل إن هجومًا صاروخيًّا على مدينة تشورتكيف، انطلق من البحر الأسود، أدى إلى تدمير منشأة عسكرية جزئيًّا وإصابة 22 شخصًا.

وقال مسؤول محلي إنه لا توجد أسلحة مخزنة هناك.

ووجهت موسكو انتقادات متكررة للولايات المتحدة ودول أخرى لتزويدها أوكرانيا بالأسلحة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من هذا الشهر، إن روسيا ستضرب أهدافًا جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لاستخدامها في أنظمة الصواريخ المتنقلة عالية الدقة.


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