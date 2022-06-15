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بايدن يطالب شركات النفط الامريكية بتوضيح سبب ازمة البنزين

دوليات

2022-06-15 | 08:03
بايدن يطالب شركات النفط الامريكية بتوضيح سبب ازمة البنزين
المصدر:
رويترز
1,106 مشاهدة

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، شركات النفط بتوضيح سبب عدم ضخها للمزيد من البنزين في السوق.

وذكرت وكالة "رويترز" ان "بايدن كتب خطابا لمسؤولين تنفيذيين في شركات "ماراثون بتروليوم كورب" و"فاليرو إنرجي" و"إكسون موبيل" شاكيا من أنها خفضت عمليات تكرير النفط لزيادة أرباحها ".

وأضاف: "في وقت الحرب، ليس من المقبول تحميل هوامش ربح المصافي الأعلى من المعتاد على الأسر الأمريكية".

وأشار بايدن إلى أن "نقص التكرير يدفع أسعار البنزين للارتفاع بمعدل أسرع من ارتفاع أسعار النفط".

وتابع: "نقص طاقة المصافي، وما ينتج عن ذلك من هوامش ربح غير مسبوقة، يحد من تأثير الإجراءات التاريخية التي تتخذها إدارتي لمعالجة رفع فلاديمير بوتين للأسعار وتزيد من التكلفة على المستهلكين".

وكثف بايدن هجومه على شركات النفط في الأيام الأخيرة، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية قبيل موسم السفر في الصيف.

وساعد ارتفاع أسعار البنزين في دفع تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع بشكل غير متوقع، وأثار غضب الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثامن من تشرين الثاني.
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