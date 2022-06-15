موسكو توجه اتهاماً لواشنطن محوره "القاعدة وطالبان"

وقال باتروشيف في اجتماع لكبار ممثلي دول البريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية: "هناك اندماج بين الإرهابيين المتخفين وتجارة المخدرات وتجار الأسلحة والبشر والأعضاء البشرية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا ننسى أن القاعدة وطالبان تم إنشاؤهما من قبل الأميركيين، ولا تزالان تستخدمان بنشاط من قبل الخدمات الخاصة الأمريكية لتحقيق الأهداف الجيوسياسية".وأكد باتروشيف أن روسيا تواصل بذل الجهود اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي. وأضاف: "لكن لا يمكن أن تكون فعالة دون تدخل المجتمع الدولي بأسره وإنشاء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب".